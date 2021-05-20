Началось производство Lada Granta с новой мультимедийной системой — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Началось производство Lada Granta с новой мультимедийной системой

В конце мая такие автомобили уже окажутся у дилеров.

Материалы по теме
АВТОВАЗ сравнил мультимедиа Lada EnjoY Pro с дорогим смартфоном (видео)

Недавно предложенная на моделях Vesta и Xray новая мультимедийная система EnjoY Pro может достаться и другим моделям — новое подтверждение этому представил паблик Avtograd News. По данным источника, на АВТОВАЗе началась сборка автомобилей Lada Granta с такой ММС.

Автор поста сообщает, что новым мультимедийным комплексом будут оснащаться автомобили в дорогих комплектациях, а также спецсерии. Вероятно, речь о серии #Club — по неофициальным данным, пробную установку EnjoY Pro на Гранту АВТОВАЗ начал именно с таких машин в декабре прошлого года. Потом собрали еще несколько автомобилей в других комплектациях, а в феврале 2021 года появились первые шпионские фото.

Пока официальных снимков нет, но шпионские фото дают представление о том, как будет смотреться в салоне Гранты новое устройство
Пока официальных снимков нет, но шпионские фото дают представление о том, как будет смотреться в салоне Гранты новое устройство

Пресс-служба АВТОВАЗа официального подтверждения готовящегося старта Lada Granta с EnjoY Pro до сих пор не давала, отмечая, что не не всегда стоит считать сборку опытных образцов предвестником серийного выпуска. Однако целый ряд сообщений о сборке этих автомобилей на протяжении последних нескольких месяцев указывает на то, что EnjoY Pro с экраном 7" (на Vesta и Xray экран 8") все же устанавливают на Гранты, и скоро такие автомобили окажутся у дилеров.

Фото: АВТОВАЗ, Avtograd News

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
186
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...