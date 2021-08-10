Наши олимпийцы проехали по маршруту космонавтов

Наша сборная вернулась на Родину, жители России встретили ее горячим приветствием.

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Ребят-олимпийцев провезли по тому самому маршруту, что раньше проделывали космонавты: из аэропорта Внуково на Васильевский Спуск они ехали на двухэтажных автобусах по всему Ленинскому проспекту. Такой маршрут выбрали специально, чтобы как можно больше людей могли увидеть наших спортсменов. По всей дороге олимпийцев приветствовали москвичи, и это неудивительно, ведь они привезли из Токио 71 медаль!

Вот он — долгий, но такой приятный путь домой. Две недели стресса, к которому наши олимпийцы готовились всю жизнь, для них завершены. Пусть без флага и гимна, но и на другой стороне планеты спортсмены чувствовали нашу поддержку.

Как приветствовали наших спортсменов, предлагаем еще раз посмотреть на видео.

Олимпиада для нашей сборной вышла более чем успешной — в центр столицы доставили два автобуса медалистов. На Васильевском Спуске их встретили многочисленные болельщики, сборную поздравили Дмитрий Чернышенко, Игорь Левитин, Олег Матыцин.

Напомним, на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Первое место у команды США (39-41-33), второе — у Китая (38-32-18), третье — у Японии (27-14-17), четвертой стала Великобритания (22-21-22).

Не умаляя заслуг остальных, еще раз перечислим тех, кто добыл для России в Токио настоящее олимпийское золото:

Виталина Бацарашкина, стрельба из пневматического пистолета с 10 м, стрельба из пистолета, с 10 м, стрельба из пистолета, 25 м (2 золотые медали)

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, спортивная гимнастика, командное многоборье

Максим Храмцов, тхэквондо, до 80 кг

София Позднякова, фехтование, сабля

Евгений Рылов, плавание, 100 м и 200 м на спине (2 золотые медали)

Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, спортивная гимнастика, командное многоборье

Владислав Ларин, тхэквондо, 80+ кг

Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина, фехтование, рапира, командный турнир

Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, фехтование, сабля, командный турнир

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, теннис, микст

Муса Евлоев, греко-римская борьба, до 97 кг

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, синхронное плавание, дуэты

Альберт Батыргазиев, бокс, до 57 кг

Заур Угуев, вольная борьба, до 57 кг

Заурбек Сидаков, вольная борьба, до 74 кг

Абдулрашид Садулаев, вольная борьба, до 97 кг

Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Влада Чигирева, Алле Шишкина, Мария Шурочкина — сборная России по синхронному плаванию

Мария Ласицкене, легкая атлетика, прыжки в высоту

Фото: Depositphotos