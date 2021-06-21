6 громких инцидентов и 1 забавная история с нашими футболистами

Драки, штрафы, ДТП на высокой скорости и одна маленькая Ока, на которой поездила почти вся сборная.

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К футболу сейчас приковано внимание всего мира. А футболисты, особенно играющие на высоком уровне, являются объектами повышенного внимания всегда. Будучи знаменитостями, они вынуждены иметь дело с тем, что кадый их поступок попадает под прицел СМИ и жарко обсуждается общественностью.

Знаменитости и их автомобили — это тема отдельная. Топовые спортсмены с их большими гонорарами и возможностью владеть дорогой техникой часто попадают в громкие истории. За последние три года российские футболисты несколько раз становились фигурантами событий, так или иначе связанных с машинами.

Драки с водителем Mercedes-Benz и разработчиком Aurus

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В ночь с 7 на 8 октября 2018 года в Москве нападающий Александр Кокорин («Зенит») и полузащитник Павел Мамаев («Краснодар») напали на водителя припаркованного Mercedes-Benz после того, как тот отказался пустить «погреться» в салон незнакомую ему девушку. Пострадавший Виталий Соловчук оказался водителем сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой.

Позднее в то же утро Кокорин и Мамаев учинили еще одну драку в кафе на Арбате, где пострадали Денис Пак, возглавляющий департамент автопрома Минпромторга, и Сергей Гайсин, гендиректор ФГУП «НАМИ», являющегося разработчиком проекта Aurus. В ходе судебных разбирательств футболисты признали вину, в июне 2019 года получили реальные сроки (Кокорин — полтора года, Мамаев — год и пять месяцев), но уже в сентябре того же года были освобождены по УДО.

Ока, которую перепродали более 60 раз

По сравнению с вышеописанным, все остальные инциденты носили характер более легкий и, что отрадно, были куда менее стыдными, однако они тоже были по-своему резонансными и интересными. Осенью 2020 года стало известно, что микролитражная Ока 2003 года выпуска стала «любимым автомобилем» футболистов благодаря постоянно появляющимся на нем красивым номерам.

Летом 2020 года Оку с номерами О009РР приобрел вышедший на свободу Александр Кокорин, играющий под девятым номером. Номера были сняты с Оки и законным образом переставлены на новый Rolls-Royce. Ранее той же Окой владела жена хорошего друга Кокорина — Павла Мамаева. Алана Мамаева вместе с микролитражкой получила номера М017АМ. Также среди прежних собственников Оки фигурируют выступающий под 22-м номером Артем Дзюба, получивший госзнак Т022ОР, и мама вратаря «Зенита» Андрея Лунева.

Ехал на тренировку — попал под Солярис

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В сентябре 2020 года в неприятный дорожный инцидент в центре Казани попал нападающий «Рубина» Иван Игнатьев. По дороге на утреннюю тренировку его BMW M5 столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 29-летняя сотрудница банка Анастасия Долгополова. Молодой спортсмен оказался в ДТП не виноват, хоть и двигался в левой полосе на довольно высокой скорости.

Столкновение допустила водительница Соляриса, начав поворот налево из среднего ряда, заблаговременно не перестроившись — за что и была признана виновницей ДТП. Что касается Игнатьева, то он водит довольно рискованно — на момент инцидента, только за год он собрал 174 постановления, и 10 из них были не оплачены. Впрочем, закрывает штрафы спортсмен исправно, отмечали тогда в ГИБДД.

Печальная статистика

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За пару лет до описанного события, в том же злополучном 2018-м, испортившем карьеры Мамаеву и Кокорину, произошло еще одно ДТП, с которым связывали имя Игнатьева: Федор Смолов разбил свою BMW M5 First Edition в Краснодаре и покинул место ДТП; Sport24 сообщал, что, по слухам, в салоне машины находился и тогдашний партнер Смолова по ФК «Краснодар» Иван Игнатьев, однако доказательств у этого слуха не нашлось.

За последние 10 лет в дорожных инцидентах разной степени тяжести побывали Вениамин Мандрыкин, (ЦСКА, «Динамо» Брянск, 2010), Александр Ильин («Динамо» Москва, 2015) и Андрей Ещенко («Кубань», 2015). Все аварии произошли на высокой скорости и по вине футболистов, управлявших автомобилями.

Что и говорить, атлеты — тоже люди. Однако, если говорить о сборной по футболу, это люди, представляющие целую страну. Пожелаем нашим ребятам быть ответственнее, осторожнее и — удачи на Euro-2020!