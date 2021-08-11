Автомобили Нуччо Бертоне выставили в музее ГОНа

В Музее Гаража особого назначения ФСО России открывается выставка «100 лет итальянского стиля».





12 августа 2021 года в 12:00 в Музее Гаража особого назначения ФСО России, в павильоне №53 на ВДНХ откроется выставка «100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне». Здесь можно будет увидеть коллекцию автомобилей 1950-2010-х годов производства кузовного ателье Bertone — законодателя итальянского автомобильного стиля в ХХ веке.

Lamborghini Espada

Выставленные модели — настоящие произведения искусства. Стиль работы Bertone — поиск идеального сочетания уникальных идей и новейших технологий. Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Lamborghini, Maserati давно стали синонимами безупречного вкуса во всем мире.

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года

В экспозиции представлены экспонаты из Национального автомобильного музея в Турине, музея Bonfanti-Vimar и других частных коллекций. Среди ключевых образцов стиля Bertone — Alfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года, созданная Марио Боано и Франко Скальоне. Здесь же представлен так называемый Mascherone — деревянный макет этого автомобиля. Он помогает понять, как создавался и воплощался в металле дизайн купе. Этот ценный экспонат Нуччо Бертоне лично передал Национальному музею автомобилей в Турине.

концепт-кар Nuccio

Невероятно плодотворным оказался союз Bertone с Lamborghini. Автомобили их совместной работы стали легендами в области дизайна и инженерии. Посетители увидят Lamborghini Espada, созданную Гандини в 1968 году. Завершит выставочный автомобильный маршрут концепткар Nuccio, созданный к столетию ателье Bertone. Автомобиль от дизайнера Майка Робинсона вобрал в себя всю историю кузовного ателье, но при этом устремлен и в будущее.

концепт-кар Nuccio

Здесь же можно будет увидеть ряд рисунков и фотографий, предоставленных Государственным архивом Италии и историческим архивом Bertone. Выставка организована при поддержке посольства Италии в Москве, Итальянского института культуры в Москве, Фонда Нуччо Бертоне, Национального автомобильного музея в Турине, музея Bonfanti-Vimar, реестра Ancetres Club Italia.

Фото: Гараж особого назначения ФСО России