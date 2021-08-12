Еще модель получила необычную панель приборов с односпицевым рулевым колесом.

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После успеха эскизов УАЗ «Буханки» второго поколения дизайнер Тимур Даутов решил создать проект на тему нового ЛуАЗа-969. И ему это удалось.

Очередную работу московский художник выложил на странице в Instagram. Судя по изображениям, автор применил в модели как узнаваемый стиль, так и придумал собственные «фишки».

ЛуАЗ следующей генерации по-прежнему может похвастать характерным силуэтом, компактным и угловатым кузовом, а также внушительным клиренсом и коротким задним свесом.

Внедорожник обрел вытянутый передок, выштамповку вдоль крыльев и дверей, светодиодную головную оптику круглой формы, складывающиеся светодиодные фонари, оригинальные диски с зубастыми шинами. Еще машина получила скрытые ручки дверей, камеры вместо наружных зеркал, лючок с зарядным разъемом.

Что касается кузова, то он представлен с салоном на два места, грузовым отсеком и развитым остеклением сзади.

Кроме того, независимый промышленный дизайнер разработал и главный элемент интерьера — переднюю панель. Она выполнена в минималистическом стиле и получила односпицевый руль с дисплеем и скрытую крышку, в которую вмонтирована мультимедиа.

Напомним, 969-й выпускался на Луцком автомобильном заводе в период с 1966 по 2002 годы.

Фото: Тимур Даутов / Instagram