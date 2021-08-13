Hyundai Sonata - обновления не будет

Компания не будет делать седану «подтяжку лица», а просто кардинально изменит его дизайн.

Материалы по теме Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры

Можно предположить, что дизайн автомобиля «не зашел» или уже приелся — продажи в Южной Корее очень сильно упали. Дебют новой Сонаты состоялся в 2019 году, а значит обновленный седан должен появиться в 2022 году. Но, как пишет южнокорейский сайт Auto Post, обновлять машину не будут — такое решение принято в Hyundai Motor.

Руководство Hyundai сочло смелый дизайн Сонаты провалом, и не намерено продолжать развивать внешность седана обновлением. В результате на рынок выйдет автомобиль с предними узлами и агрегатами, но с совершенно другим дизайном.

Продажи Sonata с выходом нового поколения упали, не только в Южной Корее, где бывший бестселлер даже не входит в пятерку лучших. В три раза они сократились и в США (77 тысяч машин в 2020 году против 200 тысяч в 2019-м).

К России это относится в меньшей степени. В нашей стране в России в 2019 году было продано 7247 Сонат, а в 2020-м — 6016, что можно объяснить, в том числе, действием режима самоизоляции, так как за 6 месяцев 2021 года было реализовано 3347 Сонат.

О других планах компании Hyundai, включая вывод новых моделей, вы можете узнать здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен

Фото: Hyundai