Hyundai обновляет Palisade и Sonata — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Hyundai обновляет Palisade и Sonata

О планах компании стало известно во время отчета ее руководства перед инвесторами.

Материалы по теме
Мотор Santa Fe «модернизировали наоборот». Почему?

Palisade еще не успел устареть и даже примелькаться на дорогах, но уже в следующем году ее обновят. Слегка модернизируют и седан Sonata. Сложно сказать, кто из них обновится первым: есть вероятность, что рестайлинг будет проводиться одновременно.

Дорожная карта Hyundai, представленная во время отчета перед инвесторами, подтвердила выход спортверсии Elantra N в текущем 2021 году.

В разделе «Экологичность» упоминается модель Mistra EV, запуск которой запланирован на конец этого года. Кажется продаваться она будет исключительно в Китае. В следующем году выйдет еще один электромобиль, а вслед за ним — гибридная версия нового Grandeur.

Фото: Hyundai

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
121
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...