Hyundai обновляет Palisade и Sonata

О планах компании стало известно во время отчета ее руководства перед инвесторами.

Palisade еще не успел устареть и даже примелькаться на дорогах, но уже в следующем году ее обновят. Слегка модернизируют и седан Sonata. Сложно сказать, кто из них обновится первым: есть вероятность, что рестайлинг будет проводиться одновременно.

Дорожная карта Hyundai, представленная во время отчета перед инвесторами, подтвердила выход спортверсии Elantra N в текущем 2021 году.

В разделе «Экологичность» упоминается модель Mistra EV, запуск которой запланирован на конец этого года. Кажется продаваться она будет исключительно в Китае. В следующем году выйдет еще один электромобиль, а вслед за ним — гибридная версия нового Grandeur.

Чем Hyundai отличается от Kia — на примере кроссоверов Santa Fe и Sorento.

Фото: Hyundai