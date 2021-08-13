Взрывотехники и криминалисты изучают предметы с места взрыва в Воронеже

Хотя официально версия теракта не поддерживается, ФСБ и Следственный комитет отрабатывают все версии.

Материалы по теме Видео взрыва автобуса в Воронеже и первые подробности

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили ТАСС, что изучают материалы, изъятые с места происшествия, продолжая устанавливать все обстоятельства взрыва автобуса в Воронеже вечером 12 августа. Ведется поиск причастных к произошедшему. По данным Телеграм-канала Mash, спецслужбы пригнали к месту взрыва автобус для проведения эксперимента.

Уже известно, что автобус был дизельным, на газ такие переходить не могут, поэтому версия о взрыве газового баллона отпала.

В транспортной компании АТП-1, которой принадлежал автобус, сообщили, что он был технически исправен и нестарый — выпущен в 2016 году, а утром 12 августа прошел необходимый технический осмотр и вышел на линию. На конечных остановках он также проверялся на исправность. Комплексное техобслуживание он прошел 6 августа текущего года на станции техобслуживания, никакого незаконно установленного газобаллонного оборудования в нем не было, это стандартный рейсовый автобус. Здесь категорически отвергают версию о технической неисправности ТС.

Пострадавшие из-за взрыва сейчас находятся в стабильном состоянии. Вечером в четверг в БСМП № 1 поступили 16 человек с ожогами, рваными ранами, скелетными травмами и баротравмами. Троих после осмотра отпустили домой, две женщины скончались.

Взрыв грузовика, перевозившего тонны аэрозольных баллончиков, попал на видео, там, к счастью, обошлось без жертв.



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Фото: Кристина Бражникова/ТАСС