Видео: взрыв грузовика, перевозившего 12 тонн дезодорантов

Дезодоранты были женскими, а баллончики — аэрозольными.

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Грузовик, перевозивший тонны дезодорантов Degree, взорвался на стоянке грузовиков недалеко от Биг-Кэбин (штат Оклахома, США), осветив ночь огненным грибовидным пламенем.

Инцидент произошел около 5 часов утра: у грузовика начались проблемы с тормозами. После того, как водитель тронулся с места, шины, а затем прицеп загорелись. Потом начали взрываться флаконы с дезодорантами, а их осколки разлетались во все стороны.

«Это было похоже на зону боевых действий», — признался Кевин Окли, местный начальник пожарного управления.

Сообщается, что водитель сначала пытался сбить пламя огнетушителем, но вскоре оно распространилось на тысячи аэрозольных баллончиков, и уже ничего нельзя было сделать.

Флаконы взрывались один за другим, словно фейерверк «римская свеча», осколки раскрушили и сам грузовик, и пожарную машину, когда она приехала на место происшествия, а также повредили ближайшую ремонтную мастерскую. Из людей чудом никто не пострадал.

Для очистки стоянки, где произошел взрыв, пришлось вызывать специальную клининговую компанию, так как вся она была усеяна тысячами обугленных баллончиков Degree.

Фото: Reddit

Видео: YouTube

