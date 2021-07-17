Два грузовика столкнулись лоб в лоб и загорелись (все живы) — журнал За рулем

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Два грузовика столкнулись лоб в лоб и загорелись (все живы)

Водитель МАЗа по непонятной причине свернул на встречку и протаранил КАМАЗ.

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В самом начале недели, 12 июля на трассе в Пермском крае произошло лобовое столкновение грузовиков марок МАЗ и КАМАЗ.

Авария случилась на 475 километре федеральной автодороги М7 Волга. Видео аварии заснял регистратор идущего за КАМАЗом легкового автомобиля.

Сразу после удара произошло сильное возгорание, в результате которого начали гореть оба грузовика. По основной версии, именно водитель МАЗа совершил ошибку, едва не стоившую водителям жизни и вызвавшую настоящий коллапс на дороге.

По видео понятно, что в месте произошедшей аварии сужается — вместо двух полос в одну сторону остается лишь одна (вторая сворачивает направо). Водитель встречного МАЗа либо не разобрался в количестве полос, либо просто заснул.

Несмотря на ужасающий вид поучаствовавших в ДТП автомобилей, шоферы остались живы — как сообщает Progorod59, оба были доставлены в больницу, а самой серьезной из травм, по сообщениям ряда СМИ, стала сломанная нога водителя МАЗа.

Видео: Youtube / Evgenii Post, дмитрий

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