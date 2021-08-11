Отец и сын обворовывали фуры на скорости 80 км/ч

Для этого они использовали специально подготовленные машины.

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Сотрудники полиции в Иркутской области задержали отца и сына — жителей Тайшета в возрасте 54 и 33 лет, которые на ходу ограбили фуру, похитив бытовую и компьютерную технику на сумму более 1 млн рублей. И все это произошло на скорости больше 80 км в час.

В ноябре 2020 года в полицию в Иркутске обратился водитель, выполнявший поставку бытовой и компьютерной техники, и рассказал, что из грузовика пропала часть товара. Воры похитили бытовую электронику прямо во время движения: их машина села «на хвост» дальнобойщику, подъехала вплотную — и техника через некоторое время оказалась уже у них. Пропажу он обнаружил гораздо позже.

Ранее подозреваемые были судимы за аналогичные хищения. Несколько лет назад похожим способом они украли из фуры груз оружия, за что отбыли пять лет в местах лишения свободы.

Для того чтобы совершать кражи, криминальный дуэт оборудовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам, используя устройства для сцепки. Чтобы приглушить удар, в момент стыковки между машинами зажималась выбрасываемая покрышка.

Во дворе частного дома подозреваемых нашли часть пропавших товаров. Кроме того, у их знакомых обнаружены два модернизированных автомобиля: у отечественного седана и японского фургона лобовое стекло откидывалось вперед, в полу было приварено металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона обшита мягким материалом.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время мужчины находятся под подпиской о невыезде и отрицают свою причастность к произошедшему, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

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Фото: МВД России