Выявлены водители, чаще всего использующие поддельные права

Большинство мигрантов, ездящих по Москве с поддельными правам, это граждане Узбекистана.

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По данным источника в правоохранительных органах, чаще всего среди всех иностранных граждан в Москве используют поддельные водительские удостоверения водители из Узбекистана и Таджикистана, которые нередко при этом работают в такси, сообщает ТАСС.

Реже фальшивые водительские удостоверения изымают у граждан Туркмении и Киргизии.

Подделки обычно выявляют во время рейдов у таксистов. Это вызывает особую тревогу, так как они возят ничего не подозревающих граждан, уверенных в своей безопасности, отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что с поддельными документами ездят водители либо лишенные водительских прав, либо не имеющие их вовсе. По всем фактам фальшивок возбуждают уголовные дела (ст. 327 УК РФ — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).

С 1 августа в Москве заработала система аналитики работы такси. Каждому водителю присвоен цифровой ID, в котором собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.

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