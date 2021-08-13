Новый Land Cruiser 300 — найдено слабое место — журнал За рулем

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Новый Land Cruiser 300 — найдено слабое место

Из-за одной технической особенности дизель V6 может иметь проблемы с турбинами.

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Компания Toyota опубликовала некоторые особенности нового турбодизельного двигателя для Land Cruiser 300 в день начала продаж в России дизельной версии внедорожника. Насколько надежным должен быть этот двигатель и можно ли с ходу определить его вероятные слабые места? «За рулем» обратился за комментариями к мастеру-приемщику техцентра «Толекс Тюнинг» Антону Бондарю.

Как заявил эксперт, основные проблемы современных дизелей — это «экологические примочки», настройка топливной аппаратуры и материалы, из которых выполнен мотор. К сожалению, никакой информации по этим параметрам пока нет. Но, исходя из описания устройства нового турбодизеля, одна проблемка у него будет обязательно.

«Сама по себе схема с двойным последовательным наддувом далеко не нова, правда, используется довольно редко. Исходя из описания (изменяемая геометрия), управление наддувом должно быть электрическое, что будет иметь традиционные болячки в виде закисания актуаторов и/или самого механизма, который двигает лопатки», — рассказал Антон Бондарь.

Устранение закисания актуаторов из-за сажи обходится примерно от 4,5 тысяч рублей. Если это не помогает, то перебирается сам механизм (примерно 45 тысяч рублей с работой), либо приходится менять турбину, что стоит более 100 тысяч рублей. Это расценки по дизелю «двухсотки». Поэтому необходимо следить, какого качества дизельное топливо попадает в бак, и время от времени ездить поэнергичнее.

В остальном двигатель может оказаться не менее надежным, чем турбодизель Land Cruiser 200, о проблемах которого Антон нам уже рассказывал, но, как отметил мастер, говорить об этом можно будет только по результатам хоть какой-то эксплуатации.

Фото: Toyota

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