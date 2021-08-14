Парень на Miata повторил трюк из «Форсажа» — журнал За рулем

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Парень на Miata повторил трюк из «Форсажа»

Проезжая под грузовиком, родстер едва в него не врезался.

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Сцена автомобильной погони в «Форсаже» 2021 года не была бы культовой, если бы Honda Civic не проехал под грузовиком. Этот трюк воспроизводился много раз. Теперь его повторил Евгений Чеботарев, но за рулем родстера Mazda Miata.

Выполнение трюка на родстере без крыши и даже дуг безопасности — опасная идея, но зато водитель гораздо лучше видит, какое расстояние остается между колесами грузовика и бамперами его автомобиля.

Будучи под полуприцепом, родстер, похоже, едва не врезался в грузовик. Кажется, он лишь слегка задел его, если судить по характерному звуку.

Фото, видео: YouTube, Instagram

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