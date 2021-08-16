Запуск новых моделей на АВТОВАЗе задерживается? Проверили слух

По предварительным данным, новые Logan и Sandero запустятся лишь ближе к концу 2023 года.

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Тема автомобилей на новой французской платформе, готовящихся к выпуску на АВТОВАЗе, получила новый вектор развития после публикации снимков закамуфлированного Logan Stepway нового поколения.

Новые Логаны и Сандеро будут в серии не раньше второй половины 2023 года. Проект идет тяжело (...), предсерийная партия уже собрана и проходит испытания. Кузова сварены и окрашены в [производстве автомобилей на платформе] В0, машины собраны в НТЦ. Следующая пилотная серия будет собираться полностью в В0. Затем то же самое ждет и Гранту, только это уже не будет Гранта по названию», — цитирует «Нетипичный АВТОВАЗ» комментарий своего читателя.

В пресс-службе российского автопроизводителя дали понять, что не комментируют слухи, тем более связанные с производственными планами французских коллег по альянсу.

«В любом случае, работа по новым проектам Lada идет ритмично и в графике», — подчеркнул руководитель пресс-службы Сергей Ильинский.

Наш вопрос относительно новой модели Lada, планирующейся в качестве замены нынешней Гранты, руководитель пресс-центра оставил за рамками ответа. Ранее неофициальные источники сообщали, что в лоукост-сегменте у Лады действительно будет иная модель, уже на базе CMF-B, однако и Гранту в ее нынешнем виде в производстве также планируют оставить.

Вполне возможно, что Lada Niva и Renault Duster на платформе CMF-B получат гибридные версии.

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Фото: Ведомости / Денис Гришкин