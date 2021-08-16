Представлен мотоцикл Урал 2022 года

Gear Up, да не тот — соответствующий нормам Euro 5, с обновленными тормозами и подвеской.

Материалы по теме Стильный Боббер из советского мотоцикла Днепр (видео)

Ирбитский мотоциклетный завод представил флагманскую модель Gear Up 2022 модельного года. Конструкция мотоцикла претерпела некоторые изменения.

В частности, новые поршни и коррекция компрессии позволили перейти на экостандарт Euro 5. Полностью изменился впускной коллектор; выхлоп теперь также новый, «одноствольный».

В передней подвеске появился новый кованый маятник, а сзади теперь — новая тормозная система с двумя независимыми суппортами — двухпоршневой гидравлический в качестве основного и механический — в качестве стояночного.

Кроме того, у мотоцикла новая центральная подножка и шины Heidenau уже в базовой комплектации. Официальный сайт производителя сообщает, что все перечисленные нововведения получит и модель Урал СиТи.

Цены на Gear Up 2022 модельного года уже известны — они стартуют от 1 189 000 рублей.

Кроме вышеуказанных в линейке ИМЗ сейчас есть еще одна модель — Wekeender. А вот ограниченная серия Боббер LE в списке моделей уже не значится.

Фото: ИМЗ

Видео: YouTube / Ural Motorcycles