Представлен мотоцикл Урал 2022 года

Ирбитский мотоциклетный завод представил флагманскую модель Gear Up 2022 модельного года. Конструкция мотоцикла претерпела некоторые изменения.
В частности, новые поршни и коррекция компрессии позволили перейти на экостандарт Euro 5. Полностью изменился впускной коллектор; выхлоп теперь также новый, «одноствольный».
В передней подвеске появился новый кованый маятник, а сзади теперь — новая тормозная система с двумя независимыми суппортами — двухпоршневой гидравлический в качестве основного и механический — в качестве стояночного.
Кроме того, у мотоцикла новая центральная подножка и шины Heidenau уже в базовой комплектации. Официальный сайт производителя сообщает, что все перечисленные нововведения получит и модель Урал СиТи.
Цены на Gear Up 2022 модельного года уже известны — они стартуют от 1 189 000 рублей.
- Кроме вышеуказанных в линейке ИМЗ сейчас есть еще одна модель — Wekeender. А вот ограниченная серия Боббер LE в списке моделей уже не значится.
Фото: ИМЗ
Видео: YouTube / Ural Motorcycles