Скоростной подъем в гору — захватывающее видео — журнал За рулем

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Скоростной подъем в гору — захватывающее видео

Трэвис Пастрана буквально влетает на гору Вашингтон и бьет свой собственный рекорд, установленный на этой же трассе.

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Гора Вашингтон в Нью-Гэмпшире высотой 1916 метров знаменита своими экстремальными погодными условиями. Например, здесь была зафиксирована самая высокая скорость ветра —372 км/ч. А еще здесь возможны метели в любое время года и суток. И на эту гору ведет дорога, которую не обошли вниманием раллийные гонщики.

В опубликованном видео показано «восхождение» на гору Трэвиса Пастраны. Первое восхождение-заезд состоялось в 1904 году — за несколько десятилетий до появления нормальных автомобильных тормозов.

После того как Пастрана установил рекорд в 2017 году, он заявил, что «это, вероятно, самая сложная дорога в мире». Протяженность трассы составляет 12,23 км, и обычный автомобиль проезжает ее в среднем за полчаса с туристической скоростью около 25 км/ч. Рекорд же Пастраны 2017 года составил 5 минут 44 секунды.

Новый рекорд 2021 года был установлен на Subaru Airslayer WRX STI мощностью 826 лошадиных, а «восхождение» заняло 5 минут и 28 секунд — на 16 секунд быстрее. По приблизительным расчетам, средняя скорость гонщика составляла около 133 км/ч.

Фото, видео: YouTube

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