Рендеры оказались довольно близки к реальности. Рабочий объем двигателя — почти предельные 13 литров.

Материалы по теме Новый грузовик «КАМАЗ-мастер»: первые изображения

Команда КАМАЗ-мастер представила новый грузовик с заводским индексом 435091 — это машина, преднаначенная для участия в грядущих ралли рейдах и, главным образом, в новом издании легендарного марафона «Дакар». Как и заявлял ранее глава предприятия Сергей Когогин, на старт отечественный производитель выставит грузовик с новейшей кабиной К5.

Это первая фотография спортивного КАМАЗа с этой кабиной. Напомним, сейчас кабиной К5 (в оригинале — Mercedes-Benz Actros BM963 образца 2012 года) оснащаются «гражданские» седельные тягачи КАМАЗ-54901, выпускающиеся с 2019 года. Эти машины комплектуются турбодизелем КАМАЗ-Liebherr P6 объемом 12 л и мощностью 450 л.с. Известно, что гоночный вариант может иметь объем мотора до 13 литров, но точные характеристики не раскрываются. Однако, некоторые цифры все же есть.

Рабочий объем спортивного варианта новой рядной «турбошестерки» составляет почти предельные 12,98 л. Грузовик для «Дакара» имеет автоматическую коробку передач и колесную формулу 4х4. Габариты болида — 6900 х 3300 х 2550 мм. Снаряженная масса — 8600 кг; полная масса — 10 200 кг. Объем топливного бака — 950 литров.

По идее, новые машины на гоночных трассах должны поменять нынешнее поколение грузовых спорткаров — КАМАЗ-43509 с классической «камазовской» кабиной, которые заводская команда КАМАЗ-мастер использует сейчас. Первый старт КАМАЗ-435091 примет уже очень скоро — на ралли «Шелковый путь — 2021» он отправится под управлением действующего чемпиона «Дакара» Дмитрия Сотникова (на фото #2 — справа).

Напомним, в арсенале у КАМАЗа есть еще и капотный грузовик КАМАЗ-43509K для ралли рейдов, но он пока существует только как прототип.

Фото: КАМАЗ-мастер