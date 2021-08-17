Новый обман в мессенджерах: обещают «сделать права» и исчезают с предоплатой

Мошенника уже поймали, но на снятом оперативниками видео он предупреждает всех, кто еще не успел пострадать от таких, как он.

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В Республике Саха (Якутия) поймали ранее судимого жителя Иркутской области, который промышлял «разводом» граждан через мессенджеры и сервисы бесплатных объявлений. Он распространял информацию о том, что может помочь в изготовлении водительских удостоверений в обмен на денежное вознаграждение.

Для убедительности мошенник прилагал фото готовых документов и довольных клиентов, а иногда даже представлялся сотрудником Госавтоинспекции. Убедив новую жертву, злоумышленник требовал предоплату, после чего переставал выходить на связь, пишет сайт МВД Медиа. До поимки ему удалось обмануть 13 жителей из разных районов республики.

Хотел бы попросить всех остальных, чтобы не велись на эти уловки и не нарушали закон тем самым. Так просто никто не сделает водительское удостоверение. Я сам уже жалею о том, что совершил, и больше не буду так делать», — говорит мошенник на снятом оперативниками видео.

Общий ущерб от этой деятельности превысил полмиллиона рублей. Подозреваемый заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Еще один новый вид развода автомобилистов — через записку.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Depositphotos.com

Видео: YouTube / МВД Медиа