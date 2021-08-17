Из легендарной «моргуновки» сделали современный городской родстер

Он может разогнаться до 140 км/ч, а в открытом салоне — кожа и премиальный звук...

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«Моргуновкой» эту мотоколяску (по-нынешнему — квадрицикл) Серпуховского мотозавода в СССР стали называть после выхода фильма «Операция „Ы“ с участием Евгения Моргунова, а вообще, она носит индекс С-3АМ.

В свое время она стала неплохим подспорьем для ветеранов ВОВ, но, объективно, даже тогда для комфортной езды подходила слабо.

Тем не менее, машина обладает — во многом благодаря упомянутой кинокартине — ярко выраженной харизмой, что и решили использовать специалисты российского кастом-ателье M.N.E.

Они почти полностью сохранили дизайн, и лишь пропорции кузова чуть изменились ввиду расширения кузова на 120 мм, пишет журнал «Автоброкер Клуб». Под этот пополневший кузов и была «подкачена» новая рама.

Основным донором агрегатов стал Smart ForTwo — от него разработанный Mitsubishi двигатель объемом 0,8 литра и мощностью 80 л.с. (в восемь раз мощнее родного мотоциклетного движка), а также роботизированная коробка передач, вся подвеска, системы ABS и противобукса.

У аппарата оригинальные система охлаждения двигателя и топливная система, передняя часть кузова потребовала доработки под установку новой подвески. А вот тип кузова у двухместной машины оставлен оригинальным — с мягким съемным верхом. Салон стал кожаным, появилась аудиосистема от Audison.

Специалисты компании говорят, что машина может разогнаться до 140 км/ч.

Да, мир российского тюнинга удивителен — чего стоит только эта вазовская «девятка» с режимом краба...

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Фото: журнал «Автоброкер Клуб»