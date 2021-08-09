Система, установленная на вазовскую «девятку», позволяет подруливать задним колесам. За счет такого решения достигается лучшая управляемость и маневренность в условиях ограниченного пространства.

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Новосибирские блогеры с YouTube-канала «Гараж 54» внедрили в вазовскую «девятку» так называемый «режим краба», но с полноценно управляемыми задними колесами. Заодно авторы решили показать, как это работает.

Российские умельцы смогли установить в старый хэтчбек второе рулевое колесо в связке с рейкой и штангой. Задняя подвеска аналогична передней — типа McPherson. Еще появились стойки, чашки и самодельная балка с рычагами. У мастеров получилось построить автомобиль с индивидуальными осями, которые никак не связаны между собой.

В результате во время тестовых заездов и испытаний выяснилось, что система выполняет свои функции. ВАЗ-2109 с управляемыми задними колесами движется почти как стандартная машина.

Кроме того, автомобиль исполняет эффектный «режим краба», разворачивается практически на месте, легко выполняет параллельную парковку, проезжает змейку с расстоянием между конусами в 4,2 метра.

Но для управления экспериментальной Ладой необходим водитель и пассажир. Первый управляет передней осью, а второй отвечает за заднюю ось.

«Режим краба» предлагается в некоторых премиальных автомобилях, внедорожниках, военных машинах. Система слегка поворачивает колеса задней оси в ту же или противоположную сторону по отношению к передним колесам. При этом достигается лучшая управляемость и маневренность в условиях ограниченного пространства.

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Фото: «Гараж 54» / YouTube