Во Владивостоке показали водородный Aurus Senat

Флагманский седан привезли на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, который распахнет свои двери 2 сентября.

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Этот Aurus Senat оснащен двигателем с топливными ячейками, в которых водород путем химических реакций преобразуется в электрический ток, питающий тяговые двигатели.

Сенат на водороде — экологически чистый автомобиль: выхлоп состоит из водяного пара, никаких вредных выбросов. Кислород для реакции установка берет из окружающей среды, газ — из баллона, где он хранится под давлением 700 атмосфер. Водород для заправки экспериментального Ауруса производят из природного газа.

Баллон композитный и оснащен системой предотвращения взрыва. Если давление избыточное, он стравливает водород в атмосферу. В конструкции баллона сознательно избежали металлических элементов — чтобы он не разрывался на опасные фрагменты, стало известно изданию «Дром». Топливный элемент генерирует энергию, эта энергия накапливается в батарее и расходуется на управление колес. Когда возникает избыток энергии, она идет на отопление батареи. На одном заряде машина может проехать 100–150 км, на запасе водорода — 500–550 км.

Представленный прототип — пока лишь демонстрационный экземпляр, проект еще далек от серийной реализации.

Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги за рулем автомобиля Aurus.

Фото: facebook.com/ru.forumvostok