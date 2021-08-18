ГАЗ возродил имя Победа в реальном серийном авто

Название красуется на бортах автомобиля, а также на колесных колпаках.

На Горьковском автомобильном заводе возобновили выпуск автомобилей под названием Победа. Правда, речь не о новом поколении ГАЗ-М-20, а о вариации микроавтобуса ГАЗель Сити. «Русский автомобиль» публикует сделанные на Ставрополье снимки ГАЗели с шильдиками «Победа» на бортах и соответствующими выштамповками на колпаках колес.

Напомним, оригинальный легковой автомобиль ГАЗ-М-20 Победа Горьковский автозавод выпускал с 1946 по 1958 годы, выпущено чуть более 241 тысячи экземпляров. С 1951 по 1973 годы Победа выпускалась по лицензии в Польше под именем FSO Warszawa, и таких машин было создано еще около 253 тысяч штук.

В 1990-е бренд Победа принадлежал бизнесмену Павлу Андрееву, но в 2009-м снова вернулся к ГАЗу. Товарный знак Победа производитель запатентовал осенью 2019 года, а сферы применения под него предполагаются различные: кроме автомобилей и запчастей, это различная аппаратура и даже игрушки.

Пока нет информации о том, как именно будет применяться знак Победы на коммерческих автомобилях ГАЗель. Возможно, речь идет об ограниченной партии машин, но может быть, переименование будет более масштабным. «За рулем» ожидает официального комментария пресс-службы Группы ГАЗ. На сайте производителя ГАЗель Сити имеет прежнее название.

Сейчас у ГАЗа в модельном ряду есть три линейки ГАЗелей: коммерческое семейство Next, низкопольные автобусы Сити и новое поколение NN, у которого есть электрическая версия e-NN.

А «За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: «Русский автомобиль» / Андрей Михайлов.