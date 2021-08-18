УАЗ покажет новую модель 5 сентября — журнал За рулем

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УАЗ покажет новую модель 5 сентября

Машину представят на празднике в честь 80-летия завода.

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Отечественный производитель внедорожников озвучил дату презентации новой модели. Пока никаких подробностей о ней не сообщается, однако срок назван совершенно точный — 5 сентября. Представление автомобиля будет приурочено к 80-летию, которое завод отмечает в 2021 году.

Как пишет официальный аккаунт УАЗа в социальной сети ВКонтакте, именно с презентации новой модели начнется программа праздника, который отечественный бренд намерен организовать в подмосковном развлекательном комплексе. Количество гостей ограничено, но попасть на мероприятие можно, если соблюсти несколько приведенных в посте условий, а также указать в комментариях модель и VIN вашего УАЗа.

По одному из наиболее популярных предположений, речь идет все же не о новой модели, а о модификации — вероятно, это будет очередная версия УАЗ Пикап, считают некоторые читатели паблика.

Фото: УАЗ

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