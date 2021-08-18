Мотоциклетную марку Днепр собираются возродить

Двухколесная машина будет называться Delfast-Dnepr Electric, а собирать модель предполагается там же, где создавались и оригинальные Днепры.

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Вполне вероятно, что вскоре на дорогах можно будет увидеть новые модели мотоциклов Днепр. По крайней мере, в это верят энтузиасты мототехники, а вместе с ними, похоже, и нынешние обладатели прав на марку Днепр.

Это компания Delfast Bikes, занимающая площади бывшего (до 2012 года) Киевского мотозавода, где и выпускали легендарные Днепры.

Вы мотивируете нас побивать новые рекорды! Другого выхода нет — просто посмотрите на дизайн будущего мотоцикла Delfast-Dnepr Electric, который нам предложили энтузиасты мототехники. Спасибо за вашу поддержку, двигаемся вперед вместе!», — сообщает (перевод с английского) официальный аккаунт Delfast Bikes в сети Instagram.

Проект Delfast Bikes запустился в 2014-м, как сервис доставки, а позднее перешел на производство электровелосипедов собственной конструкции. Продукция компании продается в 40 странах мира. Электробайк Delfast TOP 3.0 весит 70 кг, разгоняется до 90 км/ч, а электромотор, питающийся от 12-киловаттной батареи, развивает пиковую мощность в 5 кВт и момент в 182 Н·м.

Новая модель американского Harley-Davidson тоже электрическая.

А «За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Instagram / @delfastbikes