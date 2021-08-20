В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек

Весной Land Rover пообещал представить длиннобазную трехрядную версию Defender под названием 130 в течение ближайших 18 месяцев, так что работа над автомобилем кипит. В серии фото с испытаний мы видим растянутый внедорожник, и, хотя он покрыт камуфляжем, его квадратный дизайн довольно легко угадывается.
В нем есть все признаки современного Land Rover, но самая важная его черта — длина. Ожидается, что она вырастет до 5,1 метра, что на 342 больше, чем у Defender 110, и на 227 мм, чем у Mercedes G-Class (ближайшего конкурента).
Ничего не известно об интерьере, хотя он должен соответствовать остальной части линейки Defender. Defender 130 также будет способен вместить до восьми человек, а это означает, что он, вероятно, будет намного дороже, чем Defender 110. Ожидается, что такой вариант будет доступен лишь в топовых комплектациях, поэтому его упакуют со всей роскошью, которую только можно ожидать от автомобиля премиум-класса. Land Rover может, конечно, внести некоторые изменения в интерьер, чтобы подчеркнуть «особость» модели, но вряд ли они будут существенными.
Под капотом Land Rover должна появиться линейка силовых агрегатов, включая дизельные и бензиновые двигатели, гибриды и, конечно, V8 с наддувом, мощностью никак не меньше 550 л.с.
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Фото: Motor 1