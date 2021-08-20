В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек — журнал За рулем

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В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек

Согласно графику компании, автомобиль поступит в продажу в конце лета 2022 года.

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Весной Land Rover пообещал представить длиннобазную трехрядную версию Defender под названием 130 в течение ближайших 18 месяцев, так что работа над автомобилем кипит. В серии фото с испытаний мы видим растянутый внедорожник, и, хотя он покрыт камуфляжем, его квадратный дизайн довольно легко угадывается.

В нем есть все признаки современного Land Rover, но самая важная его черта — длина. Ожидается, что она вырастет до 5,1 метра, что на 342 больше, чем у Defender 110, и на 227 мм, чем у Mercedes G-Class (ближайшего конкурента).

Ничего не известно об интерьере, хотя он должен соответствовать остальной части линейки Defender. Defender 130 также будет способен вместить до восьми человек, а это означает, что он, вероятно, будет намного дороже, чем Defender 110. Ожидается, что такой вариант будет доступен лишь в топовых комплектациях, поэтому его упакуют со всей роскошью, которую только можно ожидать от автомобиля премиум-класса. Land Rover может, конечно, внести некоторые изменения в интерьер, чтобы подчеркнуть «особость» модели, но вряд ли они будут существенными.

Под капотом Land Rover должна появиться линейка силовых агрегатов, включая дизельные и бензиновые двигатели, гибриды и, конечно, V8 с наддувом, мощностью никак не меньше 550 л.с.

Фото: Motor 1

В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек

Согласно графику компании, автомобиль поступит в продажу в конце лета 2022 года.

В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек — фото 1271451В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек — фото 1271450В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек — фото 1271452В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек
В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек

Согласно графику компании, автомобиль поступит в продажу в конце лета 2022 года.

В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек — фото 1271451В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек — фото 1271452В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек — фото 1271450В длиннобазный Дефендер поместятся 8 человек
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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