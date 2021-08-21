Каким мог бы быть «Москвич»: показан уникальный прототип

Мечта Москвича: новый дизайн, просторный салон, мощные движки, коробка-автомат...

На проходящей в Музее транспорта Москвы выставке «Мечта Москвича» в числе прочих экспонатов представлен прототип из серии «3–5». Youtube-канал «Автомобильная Россия» подготовил видеосюжет с выставки, посвященный этой машине.

Внутризаводское название «3–5» расшифровывается просто: по планам, серийная модель должна была появиться в промежутке между 1973 и 1975-м годами. Первые работы по проекту стартовали в 1967-м, но показанный образец — один из последних, шестой, и поэтому носит обозначение 3-5-6. Он увидел свет в 1974 году, а публике был показан в 1975-м.

Новый «Москвич» по статусу должен был встать на полступеньки выше тогдашних «Жигулей». И все шансы были: по сравнению с Москвич-408 и —412, прототип 3-5-6 крупнее, имеет более просторный салон, пружинную заднюю подвеску со стабилизатором. Под капотом — расположенный продольно 1,8-литровый бензиновый, развивающий 103 л.с.и работающий в паре с автоматической КП.

А вообще в семействе предполагалось иметь линейку из четырех моторов объемом от 1,5 до 1,8 литра (плюс отдельно стоящая заряженная версия с 2-литровым движком!), сагрегатированных с механикой или автоматом. К сожалению, все это так и осталось мечтой.

Следующей принципиально новой серийной моделью стал Москвич-2141, но это уже совсем другая история.

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Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»