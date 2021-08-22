Lada Vesta 2022: топ-версия получит цифровую «приборку»

Плюс к этому - новая ММС, бесключевой доступ, мониторинг слепых зон, передний парктроник...

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У Весты в обновленной версии (т.н. Lada Vesta FL) может появиться цифровая комбинация приборов — об этом пишет Лада.Онлайн со ссылкой на KVIRING DRIVE VK SHOP. По данным источника, приборы в виде ЖК-дисплея будут у автомобилей в топ-комплектациях. В вариантах попроще приборы останутся аналоговыми, но изменят вид: два «колодца» (вместо нынешних трех) и экран между ними.

Помимо этого, как сообщалось ранее, в салоне появится новая мультимедиа с большим экраном, блок климат-контроля от Renault Arkana, новые обивки и поручни дверей. Веста в дорогих комплектациях должна получить полностью светодиодную оптику (в простых версиях диодными будут лишь ДХО), систему мониторинга слепых зон, бесключевой доступ, передний парктроник и еще ряд продвинутых функций.

Цифровые приборы на этом фото не разглядеть, а вот корпус большого экрана ММC — вполне. Недавно седан Vesta Cross FL примкнул к остальным версиям модели на ходовых испытаниях. Пробную сборку планируют начать осенью

Официально АВТОВАЗ не комментирует ход работ по обновлению Весты, однако пресс-служба предприятия ранее заявляла, что проект «находится на хорошем уровне зрелости». Правда, затем АВТОВАЗ столкнулся с кризисом электронных компонентов. По предварительным данным, серийный выпуск модернизированной Lada Vesta начнется не ранее первой половины 2022 года.

Цифровая приборная панель предлагается для Весты и сейчас — правда, пока это не заводская версия.

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Фото: ВКонтакте / Avtograd News