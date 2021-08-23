Geely Atlas Pro стал дешевле

В новой комплектации кроссовер стал доступнее на 100 тысяч рублей.

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На российском рынке появился Atlas Pro в новой комплектации — Luxury, которая на 100 000 и 160 000 рублей дешевле, чем в версиях Flagship и Flagship+ соответственно. Прием заказов и тест-драйвы уже начались, а стоит кроссовер теперь от 2 019 990 рублей.

Комплектацию Luxury нельзя назвать скромной. В нее входят 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодная оптика, датчики дождя и освещения, электропривод двери багажника, обивка кресел экокожей с вставками под карбон, электрорегулировки сиденья водителя в шести направлениях, регулировка рулевой колонки по вылету и высоте.

Также в автомобиле установлены шесть подушек безопасности, электронный стояночный тормоз, передние и задние парктроники, система кругового обзора и круиз-контроль. Кроме того, имеется 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с Bluetooth, четыре USB-порта (два — на переднем ряду, два — на заднем) и аудиосистема с восемью динамиками.

Под капотом Atlas Pro установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным «мокрым» сцеплением. Крутящий момент передается на все колеса через электронно-управляемую муфту.

Узнать больше о Geely Atlas Pro можно здесь.

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Фото: Geely