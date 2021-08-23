В ГИБДД напомнили, как помешать угонщикам

5 честных мнений о Mitsubishi

«За рулем» - удивительный журнал, люди здесь работают десяток лет минимум. И, конечно, они объездили все машины, которые выходили на наш рынок. Некоторые даже помнят, как тридцать лет назад в Россию пришла компания Mitsubishi. Эксперты рассказали о знакомстве с маркой и о том, что они думают о сегодняшних моделях.