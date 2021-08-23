В ГИБДД напомнили, как помешать угонщикам

Материалы по темеНам рассказали, где авто чаще угоняют и бьют «в хлам»
Чтобы предупредить кражу и угон своего автомобиля, полиция рекомендует автовладельцам соблюдать простые правила его сохранности, говорится в сообщении УГИБДД УМВД России по Магаданской области.
Инспекторы составили список из 11 пунктов.
- Не оставляйте ключ в замке зажигания.
- Не доверяйте ключи малознакомым людям. Нежелательно передавать ключи даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.
- Не оставляйте открытыми двери, форточки, окна, багажник, капот.
- Не оставляйте на видном месте вещи, сумки. Документы, деньги и ценные вещи всегда берите с собой.
- Паркуйте автомобиль так, чтобы он находился на виду (в темное время суток — в хорошо освещенном месте). Воспользуйтесь ближайшей охраняемой автостоянкой.
- Установите противоугонное устройство: механическое, электронное или электромеханическое.
- Нанесите дополнительную маркировку на основных агрегатах и механизмах автомобиля (кузов, двигатель) в местах, известных только вам (в виде знаков и символов).
- Избегайте длительных парковок в неосвещенных и безлюдных местах.
- Если вас останавливают незнакомые люди, не выключайте зажигание и не отпирайте дверей. Решайте вопросы через приоткрытое окно, при малейшем подозрении на недобрые намерения — уезжайте.
- Если вы решились подвезти кого-то незнакомого, желательно, чтобы пассажир был один, посадите его на переднее сиденье.
- Не храните на одной связке ключи зажигания, брелоки противоугонных сигнализаций, метки иммобилайзера и ключи механических блокираторов.
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