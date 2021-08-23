В ГИБДД напомнили, как помешать угонщикам — журнал За рулем

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В ГИБДД напомнили, как помешать угонщикам

Всего в рекомендации ведомства 11 пунктов. Почти все вполне ожидаемые, но лишний раз перечислить их не лишне.

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Чтобы предупредить кражу и угон своего автомобиля, полиция рекомендует автовладельцам соблюдать простые правила его сохранности, говорится в сообщении УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Инспекторы составили список из 11 пунктов.

  1. Не оставляйте ключ в замке зажигания.
  2. Не доверяйте ключи малознакомым людям. Нежелательно передавать ключи даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.
  3. Не оставляйте открытыми двери, форточки, окна, багажник, капот.
  4. Не оставляйте на видном месте вещи, сумки. Документы, деньги и ценные вещи всегда берите с собой.
  5. Паркуйте автомобиль так, чтобы он находился на виду (в темное время суток — в хорошо освещенном месте). Воспользуйтесь ближайшей охраняемой автостоянкой.
  6. Установите противоугонное устройство: механическое, электронное или электромеханическое.
  7. Нанесите дополнительную маркировку на основных агрегатах и механизмах автомобиля (кузов, двигатель) в местах, известных только вам (в виде знаков и символов).
  8. Избегайте длительных парковок в неосвещенных и безлюдных местах.
  9. Если вас останавливают незнакомые люди, не выключайте зажигание и не отпирайте дверей. Решайте вопросы через приоткрытое окно, при малейшем подозрении на недобрые намерения — уезжайте.
  10. Если вы решились подвезти кого-то незнакомого, желательно, чтобы пассажир был один, посадите его на переднее сиденье.
  11. Не храните на одной связке ключи зажигания, брелоки противоугонных сигнализаций, метки иммобилайзера и ключи механических блокираторов.

Фото: Depositphotos

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