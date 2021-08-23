Известны цвета машин, которые предпочитают угонщики

Страховщики говорят, что воры предпочитают машины неброских расцветок.

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Угонщики не любят авто ярких цветов, предпочитая неброские, следует из статистики страховой компании «Согласие». В 80% случаев машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета, остальных угонщиков интересовали серые или серебристые автомобили.

Где угоняли

В 60% случаев были угнаны машины, припаркованные возле дома. В большинстве заявлений в страховые компании, владельцы пишут, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. Иногда автоворы похищают автомобиль, который ранее арендовали.

Что угоняли

Чаще всего угоняли Hyundai Sonata с частотой угонов 1,6%. Частота угонов — это отношение количества угнанных автомобилей данной марки и модели к количеству застрахованных машин данной марки и модели. На втором месте по этому показателю — BMW 730d (1,3%), на третьем — Lexus LX 570 (0,9%). Реже всего (0,1%) угоняли Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

В I полугодии 2021 года 48% авто были похищены в Москве и области, 52% — в других регионах страны. Самым дорогим угнанным автомобилем стал Land Rover.

Сколько выплатили

Выплата за машину, которую злоумышленники похитили в столице, составила 10,6 млн рублей. На втором месте BMW из Санкт-Петербурга (возмещение — 4,3 млн руб.). На третьем — Jeep, также из столицы, за него владелец получил страховую выплату в 4 млн рублей. В Свердловской области была угнана Kia (4 место, 2 млн руб.). Первую пятерку замыкает Hyundai в Москве и Новосибирской области (по 1,9 млн рублей.).

Чаще всего автоворы охотятся за японскими и корейскими внедорожниками.

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