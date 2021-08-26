Наибольший ущерб другим водителям чаще всего наносят мужчины 30–40 лет и женщины старше 50 лет.

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Самые аккуратные водители — женщины 40–50 лет, подсчитали эксперты страховой компании «Согласие» на основании данных по выплатам в страховании ОСАГО. Ущерб от аварий у них на 19% ниже среднего. У 30-40-летних представительниц прекрасного пола — на 15% меньше, женщин от 18 до 30 лет — на 5%. В целом, женщины за рулем по сравнению с мужчинами наносят авто других водителей в ДТП менее серьезные повреждения.

В «автогражданке» наибольший ущерб другим водителям наносят мужчины 30–40 лет и женщины старше 50 лет. Убыток в результате аварий, в которых водители этого возраста и пола являются виновниками, на 11% больше среднего по портфелю.

У мужчин 40–50 лет этот показатель на 2% меньше среднего, у представителей сильного пола остальных возрастных категорий — выше. Так, мужчины 18–30 лет наносят ущерб на 7% выше, старше 50 — на 2%.

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Впрочем, стоимость полиса для каждого водителя определяется индивидуально и зависит, главным образом, от качества вождения. Основные факторы, которые страховщики используют при расчете тарифа ОСАГО, — возраст, стаж, страховая история водителя, модель, год выпуска его транспортного средства, территория эксплуатации, цель использования машины (личная, такси, коммерческая) и другие. Для ряда водителей точечно (если в компании есть информация) учитываются грубые нарушения ПДД (вождение транспортного средства в нетрезвом виде, превышение скоростного режима более 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный).

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