Mercedes на базе Renault - недорогая новинка

Новый Mercedes-Benz Citan — это то, что в России называют не самым благозвучным прозвищем «каблучок». Машина считается коммерческой, что отражается на ее запасе прочности, и будет выпускаться как в грузовой версии, так и в пассажирской.
Как и в случае с предыдущим поколением, машина стала результатом совместной работы Daimler AG и Renault. Именно поэтому силуэт автомобиля так напоминает Renault Kangoo.
Кстати, в следующем году появится полностью электрическая версия Citan с запасом хода 285 км, и она, вероятно, приедет в Россию — дотации нашего правительства на электромобили могут этому поспособствовать.
Передняя часть Ситана полностью вписывается в фамильный дизайн модельного ряда небольших автомобилей Mersedes—Benz. Задняя часть минималистична и проста, как и положено коммерческим машинам. Но фонари, как и фары, могут быть полностью светодиодными в топовых комплектациях.
В салоне все устроено проще, чем в других Мерседесах, но в компании заявили, что машина получила очень плотную шумоизоляцию и комфортные сиденья. Также есть автоматический климат-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, электрический стояночный тормоз и многие другие удобные функции и системы.
Помимо бензинового двигателя Citan получит и турбодизельный мотор от Renault мощностью 75, 95 л.с. и 116 л.с. Бензиновый агрегат нам хорошо знаком — это 1,3-литровый турбированный двигатель. Его мощность будет составлять 102 или 130 л.с. на выбор.
Продажи нового Mercedes—Benz Citan начнутся в середине сентября, и он составит конкуренцию Volkswagen Caddy.
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Фото: Daimler AG