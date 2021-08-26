Депутат Госдумы пролетел на машине через разводящийся мост

Он утверждает, что в момент нарушения спал на заднем сиденье.

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В Санкт-Петербурге произошел резонансный дорожный инцидент. За несколько мгновений до разводки Благовещенского моста на него на большой скорости выскочил седан BMW.

Как выяснилось позже, в салоне машины находился депутат Госдумы РФ Михаил Романов, а за рулем сидел его водитель.

Машина с разгона влетела на мост, в прыжке пересекла середину и оказалась на противоположной стороне, после чего остановилась. Видео с дорожных камер разместил Telegram-канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова.

По некоторым сообщениям в СМИ, автомобиль после моста остановили сотрудники ДПС, обнаружив за рулем 36-летнего водителя и депутата, а также выяснив, что автомобиль принадлежит третьему лицу и находится в аренде.

Романов заявил, что после тяжелого рабочего дня он уснул на заднем сиденье и проснулся только после остановки машины, а также выразил уверенность, что сотрудники ДПС вынесут законное решение и водитель понесет ответственность.

Для выявления нарушителей ГИБДД начала использовать дроны — уже в 17 регионах.

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Видео: Youtube / UCHANNEL