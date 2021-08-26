Депутат Госдумы пролетел на машине через разводящийся мост

В Санкт-Петербурге произошел резонансный дорожный инцидент. За несколько мгновений до разводки Благовещенского моста на него на большой скорости выскочил седан BMW.
Как выяснилось позже, в салоне машины находился депутат Госдумы РФ Михаил Романов, а за рулем сидел его водитель.
Машина с разгона влетела на мост, в прыжке пересекла середину и оказалась на противоположной стороне, после чего остановилась. Видео с дорожных камер разместил Telegram-канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова.
По некоторым сообщениям в СМИ, автомобиль после моста остановили сотрудники ДПС, обнаружив за рулем 36-летнего водителя и депутата, а также выяснив, что автомобиль принадлежит третьему лицу и находится в аренде.
Романов заявил, что после тяжелого рабочего дня он уснул на заднем сиденье и проснулся только после остановки машины, а также выразил уверенность, что сотрудники ДПС вынесут законное решение и водитель понесет ответственность.
- Для выявления нарушителей ГИБДД начала использовать дроны — уже в 17 регионах.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Видео: Youtube / UCHANNEL