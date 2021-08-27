Штраф для авто без глушителя и за громкую музыку увеличат с 500 до 5000 рублей

Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в своем блоге о грядущих поправках в городское законодательство.

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Сергей Собянин пишет, что на встрече с жителями очередной раз подняли вопрос о водителях, которые ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Существующий сегодня штраф в 500 рублей никого не пугает, владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные, им это «как мeртвому припарка».

Поэтому столичный градоначальник пообещал в ближайшее время внести в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Во-первых, законодательно установить минимальный штраф в 5 тыс. руб. и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. А во-вторых, эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И уже там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает как требуется.

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Эти же предложения столичные власти намереваются направить в Госдуму, чтобы утвердить ужесточающие меры на федеральном уровне.

Сейчас по закону граждан могут оштрафовать по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ на 100–500 руб. за нарушение «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов» — сюда подпадает и шум в ночное время. Также в столичном КоАП есть статья 3.13 «Нарушение тишины и покоя граждан». По ней за шум с 23:00 до 07:00 нарушителям грозит предупреждение или штраф в 1–2 тыс. рублей.

Фото: Антон Вергун/ТАСС