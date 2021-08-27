Мишустин дал КАМАЗу более 1 млрд рублей

КАМАЗ получит от правительства более 1 млрд рублей, что позволит провести модернизацию производства и обновить модельный ряд грузовиков.
Деньги были выделены после визита Михаила Мишустина в Набережные Челны, где премьер-министр разговаривал с директором КАМАЗа Сергеем Когогиным, пишет ТАСС. Глава предприятия рассказал о планах по увеличению объемов производства машин, двигателей, мостов и колесных редукторов, а также о повышении уровня локализации кабин грузовиков.
Вернувшись в столицу, премьер дал поручение Минпромторгу и Минфину обеспечить дополнительное финансирование КАМАЗа, чтобы предприятие могло реализовать все свои планы.
«Выделенное финансирование, в частности, поможет заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов — основных силовых элементов транспортных средств», — пояснили выделение средств а кабинете министров.
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Фото: КАМАЗ