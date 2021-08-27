Chery переименовал свой премиальный бренд — теперь это просто Exeed — журнал За рулем

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Chery переименовал свой премиальный бренд - теперь это просто Exeed

При этом дилерскую сеть нарастят с 40 до 60 автосалонов, а в линейку к дебютировавшему в 2020-м TXL добавят еще две модели.

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Российский офис компании Chery объявил о расширении дилерской сети своего люкс-бренда Exeed. Именно так — точно так же, как на других рынках — будут отныне называться реализуемые в России машины.

Напомним, в момент выхода на российский рынок бренд, изначально представленный как Exeed, был скорректирован до варианта CheryExeed. Соответствующие шильдики имели и сами автомобили, которые продавали российские дилеры нового премиального бренда. Переименование в российских СМИ связывали с тем, что в России продается модель Kia XCeed, название которой по-русски читается точно так же, как и Exeed. Однако в самой компании сейчас объясняют этот ход по-другому.

Очевидно, на машинах для России теперь появится надпись «Exeed» вместо имевшей место «CheryExeed»
Очевидно, на машинах для России теперь появится надпись «Exeed» вместо имевшей место «CheryExeed»

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«Первая модель — внедорожник TXL — нового высокотехнологичного бренда была представлена в России в октябре прошлого года. Для достижения максимально быстро и эффективно такой цели как узнаваемость бренда, марка была представлена под названием, происходящим от компиляции слов „Chery“ и „Exeed“. Многолетнее присутствие бренда CHERY на российском рынке, его репутация стали для нового бренда трамплином. Сейчас, по результатам опросов среди реальных и потенциальных клиентов, мы фиксируем индивидуальную узнаваемость бренда Exeed и готовы к использованию в России его изначального международного названия», — сказал директор по развитию бренда Геннадий Баранов.

Что касается расширения дилерской сети, то в планах компании до конца года увеличить количество автосалонов с нынешних 40 до 60. Одновременно с этим и задуман ребрендинг центров — понятно, что предстоит сменить как минимум все вывески с названием марки. По информации пресс-службы бренда, до конца года новые дилеры появятся в Ростовской, Саратовской, Самарской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Башкортостана. А в следующем году автосалоны откроются в Калуге, Ярославле, Смоленске, Омске, Барнауле и других городах.

  • Вскоре к TXL в линейке бренда должны примкнуть два кроссовера, полноразмерный VX и компактный LX — и первый из них уже засветился в Москве.
  • «За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Chery

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Отзывы о Chery CheryExeed TXL (1)

Chery 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший, сбалансированный автомобиль.

Недостатки:

Мне показался небольшим бачок омывателя. Смешно напоминание об отдыхе после, не засекал, небольшого по времени непрерывного вождения.

Комментарий:

Максимальная цена на Exeed 2,4 миллиона рублей. Это без учёта трейд-ин и других скидок. Ошиблись на сотню ))). Chery позиционирует Exeed ка премиум по отношению к линейке моделей Tiggo. Премиум, например немецкий, стоит ну совсем уж других денег. Посмотрел комплектацию Киа Соренто. И что гораздо...

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