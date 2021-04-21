Самый дорогой Chery прибыл в Россию

Два автомобиля CheryExeed VX, со светлым и черным салонами, были замечены на парковке российского дистрибьютора бренда.

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На снимках видно, что кроссоверы еще не успели привести в порядок после перевозки на машиновозе — они покрыты ровным слоем грязи, благодаря чему выглядят более естественно, будто стоят на парковке торгового центра.

Это очень крупный автомобиль. Его длина превышает длину Toyota Land Cruiser 200 на 2 сантиметра и составляет 497 см. Но машина на 1 см короче, чем Hyundai Palisade.

Кстати, упомянутый корейский кроссовер стоит в России от 3,35 млн, а значит, цена нового конкурента из Китая должна составить не более 3 млн рублей.

К слову, CheryExeed TXL стоит у нас от 2 млн рублей, и ценник до 3 млн кажется вполне логичным.

Салон нового премиального CheryExeed VX имеет трехрядную компоновку со стандартным диванов во втором ряду, что видно на снимках, появившихся на chery-clubs.ru.

Какими моторами будет оснащаться новый флагман премиального суббренда Chery, пока неизвестно. Не исключено, что это будет 197-сильный бензиновый турбомотор. Также пока не раскрываются комплектации машины.

Узнать, что собой представляет CheryExeed TXL за 2 млн рублей, можно здесь.

Фото: chery-clubs.ru