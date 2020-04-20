Chery запатентовала в России флагманский кроссовер Exeed VX

Китайский премиум-бренд прирастает полноразмерным SUV... И этот автомобиль крупнее Land Cruiser 200!

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В России появится большой кроссовер Exeed VX — на это указывает патент на промышленный образец, опубликованный на сайте Роспатента. Exeed VX — стопроцентная новинка в мировом масштабе: модель представили как шоу-кар в Гуанчжоу в ноябре 2019 года, а серийную версию показали лишь в марте 2020-го, и на данный момент автомобиль не продается даже в Китае.

Габариты новинки — 4970 мм в длину, 1940 мм в ширину и 1795 мм в высоту при колесной базе 2900 мм. Таким образом, по всем параметрам, кроме ширины, китайский кроссовер крупнее внедорожника Land Cruiser 200 — нас ждет по-настоящему большой кроссовер. Разумеется, для таких габаритов предусмотрена трехрядная компоновка салона.

По элементной базе имеет место унификация с автомобилями Chery, а также с иными представителями премиум-линейки Exeed — в частности, силовой агрегат из 1,6-литрового 197-сильного бензинового турбомотора и 7-ступенчатого преселективного робота уже применяется на компактном Exeed LX и среднеразмерных Exeed TX и TXL.

Последний, кстати, в июле-августе 2020 года должен стартовать на российском авторынке.

Фото: fips.ru