Топ-3 любимых марки россиян (спойлер: это не бестселлеры)

Большинство марок в десятке наиболее желанных в России — премиальные.

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Более 3000 автомобилистов, купивших машины в 2016–2020 годах, поучаствовали в опросе, который организовало аналитическое агентство «Автостат». Всем был задан один-единственный вопрос: «Учитывая ваш уровень и образ жизни, каким автомобилем вы хотели бы владеть?». Разрешалось назвать несколько марок и моделей из присутствующих на российском рынке.

Наиболее часто назывался бренд Toyota — его упомянули 12,3% опрошенных, а любимыми моделями этой марки чаще других указывались Land Cruiser и Land Cruiser Prado. Помимо Тойоты в топ-10 попали BMW (9,2%), Audi (7,9%), Mercedes (7%), Volkswagen (6,4%), Lexus (4,3%), Land Rover (4,2%), Porsche (4%), Volvo (3,9%) и Skoda (3,2%).

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Как видим, большинство марок — премиальные. Между тем, в пятерку российских бестселлеров в первой половине 2021 года вошли Lada, Kia и Hyundai, а самыми продаваемыми моделями стали Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.

В проведенном агентством исследовании изучался также уровень лояльности клиента к той или иной марке. Выяснилось, что 50% реальных владельцев машин Toyota собираются покупать их и впредь — возможно, сменив модель на более статусную. В пятерку лучших по показателю лояльности также вошли Honda (35,1%), Volkswagen (33,8%), Ford (33,3%) и Peugeot (31,6%).

В эпоху роста цен есть смысл присмотреться к авто с пробегом — называем топ-10 в трех ценовых сегментах.

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Фото: Toyota, Автостат