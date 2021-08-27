Пожилого автомобилиста «развели» на 120 000 рублей

В преступной схеме было три участника: лихач, «потерпевший» и «гаишник».

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Сотрудники столичного уголовного розыска совместно с коллегами из городского округа Жуковский задержали участников преступной группы, подозреваемой в мошенничестве. По предварительным данным, злоумышленники разыгрывали довольно стандартную схему автоподставы, причем ориентировались на пожилых водителей.

Один из мошенников на автомобиле, двигаясь в плотном трафике, целенаправленно искал среди водителей мужчину преклонного возраста. Выбрав жертву, он принялся совершать опасные маневры, вынудив пенсионера проехать вплотную к припаркованной на обочине иномарке.

В ней находился еще один участник банды, который быстро догнал ничего не подозревающего автомобилиста и показал на следы на кузове своей машины, выдавая их за причиненный ущерб. На самом же деле он сам нанес их на кузов с помощью наждачной бумаги.

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Далее, по звонку от второго злоумышленника, появился третий участник криминальной схемы, который выдал себя сотрудником правоохранительных органов, пригрозил находящемуся в стрессовой ситуации пенсионеру лишением прав за оставление места ДТП — и предложил решить вопрос за деньги, пишет сайт МВД Медиа. Мужчина испугался, забрал из дома 120 тысяч рублей и отдал их злоумышленнику.

Сейчас все подозреваемые задержаны и заключены под стражу. При обысках в квартирах у них обнаружили поддельные номера, мобильники, сим-карты, рации, банковские карты и наждачную бумага. А также найдены два автомобиля, которые, предположительно, использовались для преступлений — есть вероятность, что подобные преступные схемы банда реализовывала регулярно.

Иногда «развести» могут даже через обычную записку — известно как минимум пять таких автоподстав.

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Видео: YouTube / МВД МЕДИА