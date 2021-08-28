Невероятная моделька: DeLorean из газовой зажигалки

Кто сказал, что эта зажигалка одноразовая? Небольшой набор инструмента, пара ватных палочек, старые провода и капелька клея — и перед нами маленькое чудо на колесах.

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Если есть настоящий талант, подчас для появления настоящего шедевра нужно совсем немного. Автор Youtube-канала ANK Creative показывает это максимально отчетливо. Все, что они использует для создания довольно точной копии DeLorean — это четыре зажигалки, ватные палочки, зубочистки, оплетку проводов и клей.

В распоряжении у автора — бормашина для моделизма с набором сменных головок, лобзик, нож для резьбы, наждачка, бумага, линейка, ручка, плоскогубцы и ножницы. А также — весьма умелые руки, которые за 14 минут экранного времени творят настоящее чудо.

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По ролику видно, что в процессе изготовления присутствует точный расчет, однако все действия просты и логичны. Корпус делается из зажигалки одного цвета, стекла и фары — другого, бамперы и фонари — третьего и четвертого. Колесики зажигалок, обернутые изоляцией проводов, становятся точной копией настоящих колес. А бамбуковые зубочистки со втулками из ватных палочек — осями автомобиля.

Если вам кажется, что автор привык работать только с кузовами относительно простой формы, спешим вам возразить: DeLorean — далеко не единственная модель, сделанная по такой технологии. Например, на канале есть видео с изготовлением Range Rover, Rolls Royce Phantom, и даже Lamborghini Aventador lp700–4.

А другой мастер моделизма восстановил модель Ferrari LaFerrari буквально из ржавого хлама.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Видео: Youtube / ANK Creative