AIMOL открывает продажи моторных масел в лицензионном партнерстве с UFC®

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С 1 августа 2021 года стартовали продажи серии моторных масел совместной лицензионной линейки UFC® x AIMOL. Партнерство началось с лимитированного выпуска моторного масла к турниру UFC 254 «Хабиб против Гетжи», а теперь производитель выводит на рынок полную коллекцию.

С 1 августа в продаже появилась серия из трех продуктов с изображением 12 бойцов на этикетках. Были отобраны лучшие бойцы региона и признанные мировые звезды: Хабиб Нурмагомедов, Коннор Макгрегор, Тони Фергюсон, Стипе Миочич, Валентина Шевченко, Александр Волков, Вэйли Джанг, Мария Агапова, Петр Ян, Забит Магомедшарипов, Хорхе Масвидаль, Джастин Гетжи.

Представленные в линейке UFC® AIMOL масла предназначены для применения в легковых бензиновых и дизельных двигателях, обладают превосходными эксплуатационными характеристиками и соответствуют или превосходят требования ведущих мировых автопроизводителей:

Моторное масло AIMOL X-Line 0W-16 снижает трение, износ и расход топлива, а также рекомендовано для гибридных двигателей. AIMOL Pro Line C3 5W-30 с пониженным содержанием сульфатной золы, серы и фосфора разработано для увеличенного межсервисного обслуживания двигателей Евро-4, Евро-5 и Евро-6. AIMOL Pro Line 5W-40 разработано с учетом наивысших требований для двигателей, работающих в широком диапазоне температур и условий эксплуатации.

«AIMOL — бренд, который на протяжении всей своей истории поддерживает развитие автомобильного спорта. Создавая специальную линейку продукции AIMOL, совместно с UFC®, мы хотели подчеркнуть нашу спортивную составляющую и выйти на новый уровень взаимодействия с аудиторией самой популярной дисциплины смешанных единоборств. Мы ценим возможность разделить эмоции с фанатами UFC и гордимся, что именно AIMOL стал первым брендом масел, в сотрудничестве с которым UFC развивает свой портфель лицензированной продукции», — прокомментировал партнерство с UFC Дмитрий Добровольский, генеральный директор AIMOL в России.