Новый Duster - краш-тест без единой звезды

На тесте Latin NCAP кроссовер Renault перевернулся, а его бензобак протек.

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В октябре 2019 года Renault Duster второго поколения, собранный на румынском заводе в Миовени, прошел тест Latin NCAP, получив достойные 4 звезды. Затем производство началось в Бразилии на заводе в Сан-Жозе-дус-Пиньяс. Latin NCAP решила повторить тест уже модели местного производства и посмотреть, есть ли какие-то различия между этими двумя автомобилями.

Результат оказался шокирующим — построенный в Бразилии Duster не прошел краш-тест. Это не первый автомобиль, получивший ноль звезд, но первый, у которого протек бензобак после столкновения. Более того, он перевернулся при боковом столкновении. При этом средняя стойка изогнулась так, что одна из дверей открылась.

Кроссовер получил 29,47% за защиту взрослых пассажиров, 22,93% — за защиту детей, 50,79% — за защиту пешеходов и 34,88% за системы безопасности.

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Утечка топлива насторожила Latin NCAP настолько, что организация попросила Renault отозвать в Бразилии все Дастеры для устранения дефекта.

Бразильский сайт Motor1 связался с Renault, где ему сообщили, что Duster для Южной Америки идентичен тому, который получил четыре звезды в конце 2019 года:

«Автомобиль Duster, испытание которого состоялось в августе 2021 года, с точки зрения активной и пассивной безопасности в точности идентичен автомобилю, получившему четыре звезды. В 2020 году Latin NCAP изменил правила испытаний, из-за чего результаты оказались другими».

Важно подчеркнуть, что Renault Duster строго соблюдает требования стран к безопасности автомобилей, превосходя их по некоторым параметрам. В частности, претензий к российскому Дастеру нет.

Какой Дастер выбрать? Бензиновый или дизельный? О разнице настроек вы можете узнать здесь.

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Фото: Latin NCAP