Jogger: новый семейный автомобиль от суббренда Renault

Простое и емкое международное имя новинки в семье Dacia — универсального 7-местного семейного автомобиля, который будет представлен в ходе онлайн презентации 3 сентября.

Название Dacia Jogger ассоциируется со спортом (jogging — бег трусцой), свежим воздухом и позитивной энергией.

«Это идеальный семейный автомобиль для активного отдыха. Dacia Jogger олицетворяет прагматичный и аутентичный дух Dacia и „открытую“ среду новой идентичности бренда», — так характеризуют будущую новинку сам производитель.

Первая возможность увидеть Джоггера вживую появится 6 сентября у главных ворот автосалона IAA 2021 в Мюнхене.

Известно пока об автомобиле немного — это 5 или 7-местный универсал, который «подходит для всех членов семьи в их повседневных приключениях и поездках на природу». СМИ предполагают, что это будет универсальной версией седана Logan/хэтчбека Sandero — с защитным обвесом и характерными вставками аля-кроссовер. Изображения новинки пока не представлено.

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На видео у Jogger задние фонари с Y-образной графикой и практически вертикальная задняя часть — для максимальной вместимости.

С некоторых пор марка Dacia тесно связана с нашей Lada, наблюдать за новинкой в этой связи особенно интересно.

Фото: Depositphotos