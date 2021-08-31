Европа беднеет? Самым продаваемым там стал Sandero

Прежний лидер продаж VW Golf сместился на второе место, а разница в стоимости машин весьма впечатляет.

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В Европе новый король, и он не интересуется гольфом. Самым продаваемым в Европе автомобилем в июле 2021 года стал хэтчбек Dacia Sandero (в России продается как Renault Sandero). Он обошел Volkswagen Golf, который являлся победителем многие годы. Чем вызвана популярность бюджетной модели?

Стоит отметить, что Dacia Sandero обходит VW Golf не первый раз. Когда Sandero только появился (в 2008 году), он занял первое место по продажам, но не смог удержать позиции. Теперь первое место может быть за французским хэтчбеком на протяжении долгого времени: продажи новых автомобилей в Европе упали сразу на 24% после четырех месяцев роста (с марта по июнь) — до 967 830 в июле 2021 года с 1,27 млн в июле 2020 года.

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Это однозначно говорит о снижении интереса и неспособности населения покупать новые автомобили. Идеальные условия для бюджетного Dacia Sandero, который предлагает достаточный уровень оснащения и качества для людей с невысоким уровнем дохода. По этой же причине в России растет спрос на Лады.

Разница в продажах VW Golf и Dacia Sandero — всего 1000 штук. Сандеро предпочли 20 446 покупателей, а Гольф — 19 425. Кроме того, у Volkswagen в топ-5 самых продаваемых машин входит три модели даже в это непростое время. Кстати, на третьем месте оказался Toyota Yaris, на четвертом- VW Polo, а на пятом — VW T—Roc.

Для интереса: VW Golf в Германии стоит от 27 110 евро (2,35 млн рублей), а Dacia Sandero — от 8690 евро (753 тыс. рублей).

Но при своей невысокой стоимости Sandero — не самый доступный в обслуживании автомобиль.

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Фото: Dacia, Volkswagen