На службу полиции Сербии встали наши Патриоты

Российские внедорожники были основными автомобилями для использования в конкурсе Армейских международных игр «Страж порядка».

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Военная полиция Сербии закупила российские внедорожники УАЗ Патриот и приступила к их активной эксплуатации, сообщает ТАСС. Прибывшие из России 56 УАЗов будут развернуты в частях сербской армии, еще восемь должны прибыть до конца октября.

Автомобили специальным образом оснащены — имеют проблесковые маячки и традиционную для страны черно-белую цветографическую схему с надписью «Воjна полициjа».

Российские внедорожники были выбраны в качестве основного автомобиля для использования в конкурсе Армейских международных игр «Страж порядка», который проходит на территории Сербии впервые. Кроме команд России и Сербии в состязаниях военных полицейских участвуют военнослужащие Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.

Фото: mod.gov.rs и Глеб Ирисов/ТАСС