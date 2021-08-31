Техосмотр решили упростить: подготовлен документ

Предлагают не проверять аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, так как на безопасность транспортного средства они не влияют.

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Ранее в МВД предложили сократить перечень требований, которые предъявляют при ТО, и отказаться от тех, которые не влияют на безопасность автомобиля. В итоге Минтранс подготовил документ с поправками и разместил для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Согласно документу, из 82 требований оставили только 59, пишет «Российская газета». Помимо проверки аптечки с огнетушителем из перечня предлагается убрать проверку наличия коррозии элементов тормозной системы, грозящей потерей герметичности или разрушением, наличие механических повреждений тормозных трубопроводов, способность стеклоомывателя подавать жидкость в зоны очистки стекла.

Также не будут проверять наличие подтекания масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха.

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Таким образом, министерство собирается снизить нагрузку на пункты ТО и увеличить их пропускную способность. А еще у операторов отпадет необходимость в закупке дорогостоящего оборудования.

Ранее МВД вообще предлагало сделать техосмотр добровольным для легковых авто и мотоциклов. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения.

С 22 августа для оформления полиса ОСАГО больше не нужно предъявлять действующую диагностическую карту.

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