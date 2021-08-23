Техосмотр не нужен? С 22 августа заработала новая система

Теперь можно приобрести полис ОСАГО не предъявляя диагностическую карту.

То есть при покупке полиса вам больше не нужно подтверждать прохождение техосмотра. Соответствующие нормативные акты Центробанка начнут действовать через неделю, с 29 августа, сообщают Вести.

Что поменяется для автомобилистов?

По оценкам экспертов, новая система станет более удобной для автовладельцев. Вместе с тем, напомним, реформа не означает полного отказа от техосмотра — даже несмотря на то, что обсуждаются некоторые послабления в самой процедуре прохождения.

Техосмотр останется обязательным — и датой, с которой отсутствие у вас диагностической карты будет караться штрафом, обозначено 1 марта 2022 года.

Также есть вероятность, что срок перенесут на более близкую дату, а автомобили без техосмотра начнут фиксироваться камерами видеонаблюдения.

Кроме того, даже до вступления новых штрафов в силу диагностическая карта может очень вам понадобиться в определенной ситуации.

А «За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС