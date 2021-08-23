Техосмотр не нужен? С 22 августа заработала новая система — журнал За рулем

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Техосмотр не нужен? С 22 августа заработала новая система

Теперь можно приобрести полис ОСАГО не предъявляя диагностическую карту.

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То есть при покупке полиса вам больше не нужно подтверждать прохождение техосмотра. Соответствующие нормативные акты Центробанка начнут действовать через неделю, с 29 августа, сообщают Вести.

Что поменяется для автомобилистов?

По оценкам экспертов, новая система станет более удобной для автовладельцев. Вместе с тем, напомним, реформа не означает полного отказа от техосмотра — даже несмотря на то, что обсуждаются некоторые послабления в самой процедуре прохождения.

Техосмотр останется обязательным — и датой, с которой отсутствие у вас диагностической карты будет караться штрафом, обозначено 1 марта 2022 года.

Также есть вероятность, что срок перенесут на более близкую дату, а автомобили без техосмотра начнут фиксироваться камерами видеонаблюдения.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС
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