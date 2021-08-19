Из техосмотра исключат проверку стеклоомывателей, уровня шума, аптечки, огнетушителя и замер CO2

Недавно в Минэкономики обсуждали дальнейшую реформу техосмотра, об этом стало известно «Коммерсанту». В ходе совещания представители МВД высказали несколько предложений. Чтобы максимально упросить процедуру, следует внести поправки в постановление правительства №1434 от 2020 года и исключить из правил техосмотра ряд обязательных на сегодняшний день пунктов.
Что предлагают исключить из проверки:
- коррозию элементов тормозной системы
- поиск повреждений тормозных трубопроводов
- способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла
- уровень шума выпускной системы
- замер загрязняющие веществ в выхлопе
- наличие аптечки и огнетушителя
- наличие подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач.
При проверке легковых машин можно будет не обращать внимание на трещины на ветровом стекле с водительской стороны. Поправки позволят сократить время ТО и уменьшить финансовую нагрузку на операторов, часть диагностического оборудования им не потребуется, полагают в ГИБДД.
Эксперты согласны, что из процедуры техосмотра нужно убрать все, что напрямую не влияет на безопасность движения. Хотя контроль огнетушителя и знака аварийной остановки занимает мало времени и не требует никакого оборудования. Повреждения бензопроводов и капли масла приводят к пожарам, а повреждения тормозных шлангов — к серьезным авариям, поэтому данные пункты вызвали удивление.Так или иначе, но список пунктов проверки снова подвергнется переработке.
- Напомним, в ГИБДД вообще изначально предлагали отказаться от ТО для легковых авто, но профильные ведомства и Совфед встретили это в штыки.
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