Из техосмотра исключат проверку стеклоомывателей, уровня шума, аптечки, огнетушителя и замер CO2 — журнал За рулем

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Из техосмотра исключат проверку стеклоомывателей, уровня шума, аптечки, огнетушителя и замер CO2

ГИБДД выдвинуло ряд новых предложений по упрощению техосмотра. Раз уж не получилось отменить его для легковых авто совсем.

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Недавно в Минэкономики обсуждали дальнейшую реформу техосмотра, об этом стало известно «Коммерсанту». В ходе совещания представители МВД высказали несколько предложений. Чтобы максимально упросить процедуру, следует внести поправки в постановление правительства №1434 от 2020 года и исключить из правил техосмотра ряд обязательных на сегодняшний день пунктов.

Что предлагают исключить из проверки:

  • коррозию элементов тормозной системы
  • поиск повреждений тормозных трубопроводов
  • способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла
  • уровень шума выпускной системы
  • замер загрязняющие веществ в выхлопе
  • наличие аптечки и огнетушителя
  • наличие подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач.

При проверке легковых машин можно будет не обращать внимание на трещины на ветровом стекле с водительской стороны. Поправки позволят сократить время ТО и уменьшить финансовую нагрузку на операторов, часть диагностического оборудования им не потребуется, полагают в ГИБДД.

Эксперты согласны, что из процедуры техосмотра нужно убрать все, что напрямую не влияет на безопасность движения. Хотя контроль огнетушителя и знака аварийной остановки занимает мало времени и не требует никакого оборудования. Повреждения бензопроводов и капли масла приводят к пожарам, а повреждения тормозных шлангов — к серьезным авариям, поэтому данные пункты вызвали удивление.Так или иначе, но список пунктов проверки снова подвергнется переработке.

Фото:Depositphotos

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